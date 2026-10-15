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Jind News: घर से दो मोबाइल और सोने की चेन चोरी

Thu, 15 Oct 2026 02:48 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Thu, 15 Oct 2026 02:48 AM IST
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Two mobile phones and a gold chain stolen from the house
सोनीपत। गांव लहराड़ा की नई बस्ती में चोर घर से दो मोबाइल फोन, सोने की चेन और आठ हजार रुपये चोरी कर ले गए। पीड़ित अमित की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पीड़ित अमित ने बताया कि बुधवार तड़के चोर घर का दरवाजा खुला होने का फायदा उठाकर अंदर घुस गया। चोर कमरे से दो मोबाइल फोन, सोने की चेन और आठ हजार रुपये चोरी कर ले गया। थाना पुलिस के जांच अधिकारी सुखबीर सिंह ने बताया कि शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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