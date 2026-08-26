Jind News: नरवाना के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, हॉकी और तीरंदाजी में जीता स्वर्ण
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:51 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:51 PM IST
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नरवाना। कुरुक्षेत्र में आयोजित विद्या भारती शिक्षण संस्थान की उत्तर क्षेत्रीय 37वीं खेलकूद प्रतियोगिता में आदर्श बाल मंदिर उच्च विद्यालय नरवाना के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो स्पर्धाओं में प्रथम स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता 25 अगस्त को गीता विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कुरुक्षेत्र में आयोजित हुई।
अंडर-17 हॉकी मुकाबले में नरवाना की टीम ने पंजाब की टीम को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। टीम में हर्ष कुंडू, अनिकेत, साहिल, हरदीप, अमन, आर्यन, देव, हर्ष, पीयूष, वरुण, कशिश और तन्मय शामिल रहे। खिलाड़ियों ने बेहतर तालमेल और आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया।
वहीं अंडर-14 तीरंदाजी स्पर्धा में नवीन, दीपक, नैतिक और साहिल ने उत्कृष्ट निशाना साधते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया और स्वर्ण पदक जीता। दोनों उपलब्धियों से विद्यालय में खुशी का माहौल रहा।
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प्रधानाचार्य सुरेंद्र ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया और भविष्य में भी मेहनत जारी रखने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय प्रबंधन समिति व स्टाफ ने खिलाड़ियों, शारीरिक शिक्षक मदन और संरक्षक आचार्य अश्वनी को बधाई दी।
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अंडर-17 हॉकी मुकाबले में नरवाना की टीम ने पंजाब की टीम को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। टीम में हर्ष कुंडू, अनिकेत, साहिल, हरदीप, अमन, आर्यन, देव, हर्ष, पीयूष, वरुण, कशिश और तन्मय शामिल रहे। खिलाड़ियों ने बेहतर तालमेल और आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया।
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वहीं अंडर-14 तीरंदाजी स्पर्धा में नवीन, दीपक, नैतिक और साहिल ने उत्कृष्ट निशाना साधते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया और स्वर्ण पदक जीता। दोनों उपलब्धियों से विद्यालय में खुशी का माहौल रहा।
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प्रधानाचार्य सुरेंद्र ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया और भविष्य में भी मेहनत जारी रखने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय प्रबंधन समिति व स्टाफ ने खिलाड़ियों, शारीरिक शिक्षक मदन और संरक्षक आचार्य अश्वनी को बधाई दी।