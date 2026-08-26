Jind News: नरवाना के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, हॉकी और तीरंदाजी में जीता स्वर्ण

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अंडर-17 हॉकी मुकाबले में नरवाना की टीम ने पंजाब की टीम को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। टीम में हर्ष कुंडू, अनिकेत, साहिल, हरदीप, अमन, आर्यन, देव, हर्ष, पीयूष, वरुण, कशिश और तन्मय शामिल रहे। खिलाड़ियों ने बेहतर तालमेल और आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया।वहीं अंडर-14 तीरंदाजी स्पर्धा में नवीन, दीपक, नैतिक और साहिल ने उत्कृष्ट निशाना साधते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया और स्वर्ण पदक जीता। दोनों उपलब्धियों से विद्यालय में खुशी का माहौल रहा।प्रधानाचार्य सुरेंद्र ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया और भविष्य में भी मेहनत जारी रखने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय प्रबंधन समिति व स्टाफ ने खिलाड़ियों, शारीरिक शिक्षक मदन और संरक्षक आचार्य अश्वनी को बधाई दी।