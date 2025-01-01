विवाह माता-पिता की सहमति से हो, एक गांव-समान गोत्र में रोक लगे : खाप

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सर्व खाप कंडेला जन कल्याण फाउंडेशन और भारतीय किसान मजदूर यूनियन की संयुक्त बैठक राष्ट्रीय मुख्यालय कंडेला में हुई। बैठक की अध्यक्षता महंत योगी पीर राजनाथ उझाना ने की।सर्वजातीय खाप पंचायत के राष्ट्रीय संयोजक एवं फाउंडेशन व यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी टेकराम कंडेला ने कहा कि खाप पंचायतें लंबे समय से एक गांव और एक गोत्र में विवाह पर रोक की मांग उठाती रही हैं। ऐसे विवाहों से कई बार सामाजिक भाईचारे पर असर पड़ता है। उन्होंने विवाह माता-पिता की सहमति से करने की बात कही।टेकराम कंडेला ने लिव-इन रिलेशनशिप समाप्त करने की भी मांग उठाई। उन्होंने कहा कि इसका बच्चों और परिवार की व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत की प्राकृतिक खेती की मुहिम को आगे बढ़ाने, मोटे अनाज और देसी गाय को अपनाने की अपील की।उन्होंने कहा कि हर परिवार में दो या तीन संतान होनी चाहिए ताकि किसी हादसे की स्थिति में परिवार पूरी तरह अकेला न रह जाए। इसके अलावा नगूरा अनाज मंडी का विस्तार, 33 गांवों के लिए बन रही सीएचसी का निर्माण जल्द पूरा करने और कंडेला के विकास को शहर की तर्ज पर करने की मांग की।कैथल रोड पर गंगा पुत्र अस्पताल से वाल्मीकि बस्ती तक दोनों ओर ब्लॉक लगाने और पानी की निकासी के लिए नाला बनाने की मांग भी रखी गई।इन मांगों को केंद्र व प्रदेश सरकार तक पहुंचाने के लिए जल्द कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में धर्मपाल खटकड़, कुलदीप खटकड़, दिलबाग सिंह गोयत और जगदीश नंगूरा समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे।