Jind News: अधिवक्ता पर हमले के विरोध में एकजुट हुईं तीन बार, गिरफ्तारी नहीं हुई तो प्रदेशभर में हड़ताल की दी चेतावनी

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बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और प्रभावी कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में 9 अक्तूबर को पूरे हरियाणा की बार एसोसिएशनों से हड़ताल का आह्वान करने का अनुरोध किया जाएगा। वहीं, जिला जींद के अधिवक्ताओं की हड़ताल वीरवार को भी जारी रखने का फैसला लिया गया।इस अवसर पर पूर्व प्रधान विकास लोहान, पूर्व प्रधान रामपाल राणा, सतीश गिल, बार सफीदों प्रधान पुरुषोत्तम राणा, अरविंद लाठर, सचिव बलिंद्र बैरागी, मोहित शर्मा, गुरजंट भिंडर, पूर्व प्रधान अनिल मोर, पूर्व प्रधान बलजीत मलिक मौजूद रहे।हैडहॉक कमेटी के सदस्य नरिंद्र कंसल, राममेहर श्योकंद, हरिमोहन भारद्वाज और पूनम राव ने कहा कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। प्रवीण बूरा के साथ हुई घटना में शीघ्र और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग को लेकर अधिवक्ता एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन पुलिस की कार्रवाई पर लगातार नजर रख रही हैं। यदि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई और मामले में प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को प्रदेश स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।