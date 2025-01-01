Jind News: सफाई कर्मचारियों के समर्थन में उतरी जजपा

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जींद। सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर रानी तालाब पर चल रहे धरने को जननायक जनता पार्टी (जजपा) ने समर्थन दिया। जिला प्रधान जोरा सिंह की अध्यक्षता में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद कार्यकर्ता धरनास्थल पर पहुंचे और सफाई कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की।पूर्व विधायक जुलाना अमरजीत ढांडा ने कहा कि जजपा ने पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारियों के समर्थन में उपायुक्तों के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजे हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगें जायज हैं और सरकार को इनका जल्द समाधान करना चाहिए। उन्होंने कर्मचारियों से मांगें पूरी होने तक एकजुट होकर संघर्ष जारी रखने की अपील की।ढांडा ने कहा कि जजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता सफाई कर्मचारियों के साथ खड़ा है। जरूरत पड़ने पर पार्टी कार्यकर्ता उनके आंदोलन में सहयोग करेंगे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने सफाई कर्मचारियों को ताऊ देवीलाल की फौज बताते हुए कहा कि जजपा उनके साथ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कर्मचारी, किसान और मजदूर परेशान हैं।उधर, जिला प्रशासन ने शहर से 130 टन कूड़े का उठान करवाया है। हालांकि शहर में अभी करीब 400 टन कूड़े के ढेर लगे हैं।नगर परिषद के ईओ सुशील भुक्कल ने बताया कि कूड़ा उठाने के लिए छह ट्रैक्टर-ट्रॉलियां और सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं तथा उठान नियमित रूप से कराया जा रहा है।