Jind News: दिनदहाड़े किराये के मकान का ताला तोड़कर चार लाख रुपये चोरी
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:53 PM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:53 PM IST
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जींद। पिल्लूखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव रजाना खुर्द में चोर दिनदहाड़े किराये के मकान के एक कमरे का ताला तोड़कर चार लाख रुपये की नकदी चोरी कर ले गए। वारदात के समय मकान में रहने वाले मजदूर और उसके साथी काम पर गए हुए थे। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ चोरी की एफआईआर दर्ज कर ली है।
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के हरपुर जुनेदा निवासी अवधेश साहनी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह पिछले कई वर्षों से रजाना खुर्द में रामनिवास के प्लाट में बने मकान में करीब दस अन्य साथियों के साथ किराये पर रह रहे हैं। सभी मछली पकड़ने का काम करते हैं।
अवधेश के अनुसार, दो मछली ठेकेदारों ने मजदूरी के तौर पर उन्हे चार लाख रुपये दिए थे जिन्हें बैग में रख दिया था। तीन सितंबर को सुबह करीब सात बजे वह और उनके साथी कमरों पर ताला लगाकर काम पर चले गए।
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दोपहर करीब तीन बजे लौटे तो एक कमरे का ताला टूटा मिला और बैग से चार लाख रुपये गायब थे। थाना प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के हरपुर जुनेदा निवासी अवधेश साहनी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह पिछले कई वर्षों से रजाना खुर्द में रामनिवास के प्लाट में बने मकान में करीब दस अन्य साथियों के साथ किराये पर रह रहे हैं। सभी मछली पकड़ने का काम करते हैं।
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अवधेश के अनुसार, दो मछली ठेकेदारों ने मजदूरी के तौर पर उन्हे चार लाख रुपये दिए थे जिन्हें बैग में रख दिया था। तीन सितंबर को सुबह करीब सात बजे वह और उनके साथी कमरों पर ताला लगाकर काम पर चले गए।
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दोपहर करीब तीन बजे लौटे तो एक कमरे का ताला टूटा मिला और बैग से चार लाख रुपये गायब थे। थाना प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।