Jind News: दिनदहाड़े किराये के मकान का ताला तोड़कर चार लाख रुपये चोरी

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बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के हरपुर जुनेदा निवासी अवधेश साहनी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह पिछले कई वर्षों से रजाना खुर्द में रामनिवास के प्लाट में बने मकान में करीब दस अन्य साथियों के साथ किराये पर रह रहे हैं। सभी मछली पकड़ने का काम करते हैं।अवधेश के अनुसार, दो मछली ठेकेदारों ने मजदूरी के तौर पर उन्हे चार लाख रुपये दिए थे जिन्हें बैग में रख दिया था। तीन सितंबर को सुबह करीब सात बजे वह और उनके साथी कमरों पर ताला लगाकर काम पर चले गए।दोपहर करीब तीन बजे लौटे तो एक कमरे का ताला टूटा मिला और बैग से चार लाख रुपये गायब थे। थाना प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।