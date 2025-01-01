Jind News: ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय रामराय में संस्कृत भाषा से कराया परिचित
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:53 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:53 AM IST
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जींद। ब्राह्मण संस्कृत स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामराय में भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर मंगलवार को संस्कृत संगोष्ठी का आयोजन हुआ। साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के निदेशक डॉ. चित्तरंजन दयाल सिंह कौशल मुख्य अतिथि रहे जबकि संस्था संरक्षक फूलकुमार शास्त्री ने अध्यक्षता की। प्राचार्य डॉ. सुभाष चंद्र शास्त्री ने बताया कि विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा और प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से परिचित कराने के साथ उनके चारित्रिक उत्थान के उद्देश्य से संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी में अंबाला बीएस इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन डॉ. बलवान सिंह, दलजीत गौतम नारनौल, सेवानिवृत्त बीईओ डॉ. बलवंत शास्त्री और राजबीर शास्त्री ने अपने विचार रखे। मुख्य अतिथि डॉ. चित्तरंजन दयाल सिंह कौशल ने संस्कृत भाषा की अनिवार्यता और उसकी जीवंतता पर विचार रखते हुए विद्यार्थियों को प्रेरित किया। प्राचार्य डॉ. सुभाष चंद्र शास्त्री ने हरियाणवी रचना के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा के विभिन्न पहलुओं से विद्यार्थियों को अवगत कराया। संरक्षक फूलकुमार शास्त्री ने महाविद्यालय की गतिविधियों और उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर आचार्य राजेश, सतबीर, अवधेश और रामकुमार शास्त्री मौजूद रहे।
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