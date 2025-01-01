Jind News: मॉक ड्रिल में विद्यार्थियों को दी आग से बचने की जानकारी

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दमकल केंद्र सफीदों गेट, जींद से एलएफएम हितेंद्र सिंह, एफओ अनूप कुमार, एफओ सतीश कुमार तथा एफओ शिव कुमार ने आग से बचाव और आपात स्थिति में सही तरीके से कार्रवाई करने के उद्देश्य से फायर सेफ्टी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।इस दौरान आग लगने के कारणों, बचाव के उपायों तथा अग्निशमन यंत्रों के सही उपयोग के बारे में सरल भाषा में जानकारी दी गई। सुप्रीम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में फायर सेफ्टी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्राचार्य सहित करीब 30 स्टाफ सदस्य और 200 विद्यार्थी मौजूद रहे। विद्यार्थियों को विशेष रूप से गैस सिलिंडर में आग लगने की स्थिति में बरती जाने वाली सावधानियों तथा फायर एक्सटिंग्विशर के प्रयोग के बारे में जानकारी दी गई।फायर सेफ्टी टीम ने बताया कि आग लगने पर घबराने के बजाय तुरंत आसपास के लोगों को सचेत करें और सुरक्षित स्थान पर जाएं। आपात स्थिति में डायल-112 पर सूचना देकर सहायता प्राप्त की जा सकती है। विद्यार्थियों को यह भी बताया गया कि छोटी सी सावधानी बरतकर आग की कई घटनाओं को रोका जा सकता है।