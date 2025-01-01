Jind News: टेलों तक पूरा पानी नहीं पहुंचने पर किसानों ने जताई नाराजगी

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किसानों का आरोप है कि नहरों की टेल पर पूरा पानी नहीं पहुंच रहा है, जिसके कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इसे नहरी विभाग की लापरवाही बताया। किसानों ने बताया कि नहरों की टेल तक पानी नहीं पहुंचने से खेतों में सिंचाई प्रभावित हो रही है।किसानों ने मांग की कि नहरों में पर्याप्त मात्रा में पानी छोड़ा जाए, ताकि टेल तक पानी पहुंच सके। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि टेलों पर पूरा पानी नहीं दिया गया तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसके बाद मौके पर विभाग के एसडीओ अनुभव को कार्रवाई के नाम ज्ञापन सौंपा गया।इसके अलावा किसानों ने मंडी से संबंधित समस्याएं भी अधिकारियों के समक्ष रखीं। किसानों की ओर से मार्केट कमेटी के अधिकारियों और सचिव के माध्यम से मांग रखी गई कि खरीदी प्रक्रिया को निर्धारित समय से सुचारू किया जाए। किसानों ने मांग की मंडी में फसल की खरीद के दौरान किसानों को उचित सुविधा दी जाए और नमी की जांच में पारदर्शिता बरती जाए।किसानों ने कहा कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन को तेज करने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने प्रशासन और संबंधित विभागों से किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जल्द समाधान करने की मांग की। किसानों ने कहा कि सिंचाई के लिए टेलों तक पर्याप्त पानी पहुंचाना बेहद जरूरी है, ताकि फसलों को नुकसान से बचाया जा सके।