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Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Farakka Express will now arrive at Jind Junction 34 minutes late.

Jind News: फरक्का एक्सप्रेस अब जींद जंक्शन पर 34 मिनट देरी से पहुंचेगी

Wed, 21 Oct 2026 12:36 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:36 AM IST
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Farakka Express will now arrive at Jind Junction 34 minutes late.
20उचाना07 : एकलव्य स्टेडियम में आयोजित समारोह में संबोधित करते वक्ता। संवाद
जींद। बालूरघाट-फरक्का एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 15733) के समय में बदलाव किया गया है। ट्रेन अब जींद जंक्शन पर सुबह 9:52 बजे पहुंचेगी जबकि पहले इसके पहुंचने का समय सुबह 9:18 बजे था। ट्रेन के जींद पहुंचने में 34 मिनट की देरी होगी।
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बालूरघाट से सोनीपत के बीच ट्रेन के समय में मामूली अंतर आया है। पहले ट्रेन सुबह 7:28 बजे सोनीपत पहुंचती थी, जबकि अब इसके पहुंचने का समय सुबह 7:33 बजे निर्धारित किया गया है। सोनीपत से आगे के सफर में समय का अंतर बढ़ता जाता है और जींद पहुंचने तक ट्रेन 34 मिनट देरी से पहुंचती है।
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जींद में दो मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन उचाना, नरवाना, टोहाना, जाखल और मानसा होते हुए दोपहर 1:05 बजे बठिंडा पहुंचेगी। पहले यह ट्रेन दोपहर 12:55 बजे बठिंडा पहुंचती थी। इस तरह बठिंडा पहुंचने में करीब दस मिनट की देरी होगी।
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जींद से बठिंडा तक बदला समय
पहले ट्रेन सोनीपत से चलकर सुबह 8:27 बजे गोहाना, 9:18 बजे जींद, 9:40 बजे उचाना, 9:54 बजे नरवाना, 10:18 बजे टोहाना, 10:31 बजे जाखल, 10:45 बजे बरेटा, 11 बजे बुढलाडा और 11:15 बजे मानसा पहुंचती थी। इसके बाद दोपहर 12:55 बजे बठिंडा पहुंचने का समय था। ट्रेन सोनीपत से सुबह 7:33 बजे चलकर 8:31 बजे गोहाना, 9:52 बजे जींद, 10:10 बजे उचाना, 10:24 बजे नरवाना, 10:46 बजे टोहाना, 10:59 बजे जाखल, 11:13 बजे बरेटा, 11:28 बजे बुढलाडा और 11:43 बजे मानसा पहुंचेगी। इसके बाद दोपहर 1:05 बजे बठिंडा पहुंचने का समय निर्धारित किया गया है।


वर्जन
15733 बालूरघाट-फरक्का एक्सप्रेस के समय में बदलाव किया गया है। ट्रेन अब जींद जंक्शन पर सुबह 9:52 बजे पहुंचेगी, जबकि पहले इसके पहुंचने का समय सुबह 9:18 बजे था। -अजय माइकल, सीपीआरओ, नई दिल्ली
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