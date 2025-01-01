Jind News: फरक्का एक्सप्रेस अब जींद जंक्शन पर 34 मिनट देरी से पहुंचेगी

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बालूरघाट से सोनीपत के बीच ट्रेन के समय में मामूली अंतर आया है। पहले ट्रेन सुबह 7:28 बजे सोनीपत पहुंचती थी, जबकि अब इसके पहुंचने का समय सुबह 7:33 बजे निर्धारित किया गया है। सोनीपत से आगे के सफर में समय का अंतर बढ़ता जाता है और जींद पहुंचने तक ट्रेन 34 मिनट देरी से पहुंचती है।जींद में दो मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन उचाना, नरवाना, टोहाना, जाखल और मानसा होते हुए दोपहर 1:05 बजे बठिंडा पहुंचेगी। पहले यह ट्रेन दोपहर 12:55 बजे बठिंडा पहुंचती थी। इस तरह बठिंडा पहुंचने में करीब दस मिनट की देरी होगी।पहले ट्रेन सोनीपत से चलकर सुबह 8:27 बजे गोहाना, 9:18 बजे जींद, 9:40 बजे उचाना, 9:54 बजे नरवाना, 10:18 बजे टोहाना, 10:31 बजे जाखल, 10:45 बजे बरेटा, 11 बजे बुढलाडा और 11:15 बजे मानसा पहुंचती थी। इसके बाद दोपहर 12:55 बजे बठिंडा पहुंचने का समय था। ट्रेन सोनीपत से सुबह 7:33 बजे चलकर 8:31 बजे गोहाना, 9:52 बजे जींद, 10:10 बजे उचाना, 10:24 बजे नरवाना, 10:46 बजे टोहाना, 10:59 बजे जाखल, 11:13 बजे बरेटा, 11:28 बजे बुढलाडा और 11:43 बजे मानसा पहुंचेगी। इसके बाद दोपहर 1:05 बजे बठिंडा पहुंचने का समय निर्धारित किया गया है।15733 बालूरघाट-फरक्का एक्सप्रेस के समय में बदलाव किया गया है। ट्रेन अब जींद जंक्शन पर सुबह 9:52 बजे पहुंचेगी, जबकि पहले इसके पहुंचने का समय सुबह 9:18 बजे था।