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Jind News: तीन अक्तूबर के कांग्रेस ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन में नहीं बुलाए जाने पर जताई नाराजगी

Sat, 03 Oct 2026 02:38 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:38 AM IST
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Expressed displeasure over not being invited to the Congress block-level conference on October 3.
फोटो 02जेएनडी21-उचाना में पत्रकारों से बातचीत करते कांग्रेस सांसद जयप्रकाश। स्रोत कार्यकर्ता
उचाना। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह उचाना पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आमजन से मुलाकात की। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरा।
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उचाना के राजीव गांधी महाविद्यालय में तीन अक्तूबर को होने वाले कांग्रेस के ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन में निमंत्रण नहीं मिलने के सवाल पर जयप्रकाश ने कहा कि निमंत्रण देना या नहीं देना आयोजकों की मर्जी है। उन्होंने कहा कि सवाल आयोजकों से पूछा जाना चाहिए कि जब उचाना हिसार लोकसभा क्षेत्र में आता है तो सांसद को सम्मेलन में क्यों नहीं बुलाया गया। सम्मेलन तीन अक्तूबर को आयोजित होना है।
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गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को लेकर भी सांसद ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। केंद्र सरकार ने रबी विपणन सत्र 2027-28 के लिए गेहूं का एमएसपी 2585 रुपये से बढ़ाकर 2610 रुपये प्रति क्विंटल किया है। जयप्रकाश ने इस बढ़ोतरी को किसानों के साथ अन्याय बताया और सरकार की नीतियों को किसान, मजदूर और युवा विरोधी बताया।
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उन्होंने कृषि कानूनों के आंदोलन के दौरान हुए घटनाक्रम का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि सरकार किसानों से बदला ले रही है। हालांकि, ये सांसद के राजनीतिक आरोप हैं।
युवाओं से जुड़े मुद्दों पर जयप्रकाश ने कहा कि सरकार को युवाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पेपर लीक रोकने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ने का आरोप लगाते हुए हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के माध्यम से सरकारी पदों पर भर्ती को लेकर भी सवाल उठाए।

मुख्यमंत्री के पंजाब दौरों को लेकर भी सांसद ने सवाल उठाए। हिसार में किसान मेले के दौरान लगे जाम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बताया गया था कि मुख्यमंत्री पंजाब में सभा करके आने के कारण देर से पहुंचे। इस दौरान पूर्व मंत्री रामभज लोधर, वीरेंद्र प्रधान, संदीप वर्मा और सज्जन राणा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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