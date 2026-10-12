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Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Effigy of the Chief Election Commissioner burnt; demands raised for resignation and arrest.

Jind News: मंथली मांगने व अपहरण की कोशिश का आरोपी गिरफ्तार

Mon, 12 Oct 2026 02:42 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:42 AM IST
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Effigy of the Chief Election Commissioner burnt; demands raised for resignation and arrest.
फोटो 7 नरवाना। सीआईए पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। स्रोत पुलिस।
नरवाना। शराब की दुकान चलाने के बदले मंथली नहीं देने पर अपहरण की कोशिश करने, हमला करने और गाड़ी तोड़ने के मामले में सीआईए नरवाना की टीम ने तीसरे आरोपी गांव बद्दोवाल निवासी शिवकुमार उर्फ काला को गिरफ्तार किया है। पुलिस पहले ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।
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सीआईए नरवाना के इंचार्ज सुखदेव सिंह ने बताया कि 13 सितंबर 2026 को गांव बढ़नपुर निवासी हरदीप ने शहर थाना नरवाना में शिकायत दी थी कि नरवाना में उनकी शराब की दुकान है। आरोप है कि शिव उर्फ काला अपने साथियों के साथ उनसे दुकान चलाने के बदले मंथली मांग रहा था।
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आरोपियों ने शंकर ढाबे के पास शिकायतकर्ता की गाड़ी का पीछा किया। इसके बाद गांव बद्दोवाल में उनका अपहरण करने की कोशिश की और हमला कर उसे चोटें मारीं। आरोपियों ने उनकी गाड़ी भी तोड़ दी और जान से मारने की धमकी दी।
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पुलिस ने शिकायत के आधार पर विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। मामले में सनी निवासी बद्दोवाल और जितेंद्र निवासी अलीपुरा को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है।
सीआईए नरवाना की टीम ने कार्रवाई करते हुए शिवकुमार उर्फ काला को दबोच लिया व शहर थाना नरवाना के हवाले कर दिया। संवाद
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