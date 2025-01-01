Jind News: बुराई का अंत, अच्छाई की जीत का संदेश देकर धू-धू कर जले रावण के पुतले

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अर्जुन स्टेडियम में किले वाली श्री सनातन धर्म रामलीला कमेटी के आयोजन में डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। रावण दहन से पहले विधिवत पूजा-अर्चना की गई। डॉ. कृष्ण मिड्ढा ने रावण के चरण स्पर्श किए।रावण दहन से पहले हुई आतिशबाजी ने लोगों का ध्यान खींचा। पुतलों में लगी आतिशबाजी और रावण की आंखों से निकलती रोशनी आकर्षण का केंद्र रही। जैसे ही पुतलों को आग लगाई गई, पूरा मैदान जय श्रीराम के जयघोष से गूंज उठा।अर्जुन स्टेडियम में रावण का 45 फुट ऊंचा, जबकि कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले 40-40 फुट ऊंचे बनाए गए थे। रेलवे जंक्शन मैदान में रेलवे रामलीला क्लब की ओर से 40 फुट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। रावण दहन से पहले अर्जुन स्टेडियम में शोभायात्रा निकाली गई जिसमें भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान की झांकियां शामिल रहीं। आतिशबाजी और पुतलों से निकलती रोशनी दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रही।किले वाली रामलीला कमेटी के प्रधान रवि गुंबर ने बताया कि वर्ष 1955 से लगातार रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। रेलवे जंक्शन मैदान के आसपास मेले में झूले और खिलौनों की दुकानें लगीं। शहर के बाजारों में भी दिनभर चहल-पहल रही। मिठाई की दुकानों पर भीड़ उमड़ी। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस तैनात रही और मैदानों के आसपास बैरिकेडिंग की गई और प्रमुख चौराहों पर पुलिसकर्मी तैनात रहे। अर्जुन स्टेडियम के आसपास वाहनों का दबाव बढ़ने से देर शाम जाम की स्थिति भी बनी।फोटो कैप्शन20जेएनडी17,18,19 :रावण दहन के समय अर्जुन स्टेडियम में उमड़ी शहरवासियों की भीड़। संवाद20जेएनडी 20,21 : रावण व उसके भाईयों का पुतले के रुप में जलता अंहकार। संवाद20जेएनडी:22, 23: परिवार के साथ रावण दहन पर पहुंचे शहरवासी। संवाद