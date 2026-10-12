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Jind News: धवन ने योगासन में जीते दो स्वर्ण पदक, राज्यस्तर पर दिखाएंगे दम

Mon, 12 Oct 2026 02:45 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:45 AM IST
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Dhawan wins two gold medals in yoga; set to showcase his prowess at the state level.
फोटो 11जेएनडी12-धवन जांगड़ा योगा करते हुए। स्रोत कोच
जींद। भारत सीनियर सेकेंडरी स्कूल धरौदी में रविवार को जिलास्तरीय योगासन प्रतियोगिता आयोजन किया गया। पोंकर खेड़ी के आठ वर्षीय खिलाड़ी धवन जांगड़ा ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए दो स्वर्ण पदक जीते हैं।
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अंडर-11 आयु वर्ग में धवन ने 67 खिलाड़ियों को पीछे छोड़कर योगासन ट्रेडिशनल और योगासन आर्टिस्टिक सिंगल, दोनों स्पर्धाओं में प्रथम स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के साथ धवन ने राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए जगह बनाई है।
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धवन ने जींद ब्लॉक स्तर पर भी दोनों स्पर्धाओं में पहला स्थान हासिल किया था। जिला स्तर पर दो स्वर्ण पदक जीतकर उसने अपनी प्रतिभा और मेहनत का परिचय दिया है।
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योग कोच पवित्र ढुल ने बताया कि धवन की उम्र महज आठ वर्ष है लेकिन वह अभ्यास के प्रति काफी गंभीर और मेहनती है। वह प्रतिदिन सुबह चार बजे उठकर योगासन का अभ्यास शुरू कर देता है। संवाद
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