Jind News: मां भगवती के विशाल जागरण में भजनों पर झूमे श्रद्धालु

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विधि-विधान से दीप प्रज्वलित कर जागरण का शुभारंभ किया गया, जबकि माता की ज्योत राजकुमार गोयल ने प्रज्वलित की। मंदिर के प्रमुख पुजारी अनिल पुजारी के सान्निध्य में आयोजित जागरण में श्रद्धालु पहुंचे।जागरण में भजन गायिका गीतू शर्मा, गायक जगदीप हरियाणवी और सोनू दुब्बलिया ने मां भगवती की भेंटें प्रस्तुत की। कलाकारों की प्रस्तुतियों पर श्रद्धालु भक्ति रस में डूबे नजर आए। पूरा पंडाल माता के जयकारों से गूंज उठा। जागरण से पहले भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। मुख्य अतिथि डॉ. कृष्ण मिड्ढा और राजकुमार गोयल ने कहा कि धार्मिक आयोजन समाज में आपसी भाईचारे, सेवा भावना और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देते हैं। संवाद