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हालांकि इस दौरान कोई व्यक्ति मृत पशु या मुर्गे नहर में डालता हुआ नहीं मिला। उन्होंने आमजन से भी ऐसी गतिविधियों पर नजर रखने और दोषियों को पकड़ने में सहयोग करने की अपील की। शहरवासियों से अपील की कि यदि कोई व्यक्ति नहर में मृत पशु या मुर्गे डालता दिखाई दे तो उसकी फोटो खींचकर उन्हें भेजें। इससे संबंधित व्यक्ति की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी।डॉ. कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि जींद के लोग अच्छे हैं लेकिन कुछ शरारती तत्वों की वजह से पूरे शहर की छवि खराब होती है। नहर में मृत मुर्गे और पशु डालना बेहद गलत और अमानवीय कृत्य है। नहर का पानी लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में इसमें मृत पशु डालने से पानी दूषित होने का खतरा रहता है और लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ सकता है।उन्होंने कहा कि जिन लोगों के यहां पशु या मुर्गे मर जाते हैं, उन्हें नहर में फेंकने के बजाय गड्ढा खोदकर दबाना चाहिए। आसपास की डेयरियों को भी इस संबंध में हिदायत दी गई है। इसके बावजूद कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने कहा कि शहर को साफ और व्यवस्थित रखना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का भी कर्तव्य है। जींद सभी का अपना घर है और इसे स्वच्छ रखना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ या विदेश में लोग सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं फैलाते, लेकिन अपने शहर में कई बार वही लोग लापरवाही बरतते हैं। लोगों को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी समझने से ही शहर की तस्वीर बदली जा सकती है।डॉ. मिड्ढा ने कहा कि गाड़ी में चलते समय शहर की छोटी-छोटी कमियां नजर नहीं आतीं, जबकि पैदल चलने पर हर समस्या दिखाई देती है। वह अपने घर से नहर तक पैदल पहुंचे तो रास्ते में उन्हें कई कमियां नजर आईं। इनका समाधान करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर की व्यवस्था सुधारने के लिए सरकार के साथ आमजन की भागीदारी भी जरूरी है। केवल सरकार को दोष देने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा।