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इसके तहत बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के पेयजल और सीवरेज के अवैध कनेक्शनों को वैध किया जा रहा है। इसके बावजूद काफी उपभोक्ता अपने कनेक्शनों को नियमित करवाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं।जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार अवैध कनेक्शनों के कारण विभाग को राजस्व का नुकसान होता है। इसके अलावा पेयजल आपूर्ति और सीवरेज व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में भी परेशानी आती है। विभाग की ओर से उपभोक्ताओं को लगातार जागरूक किया जा रहा है कि वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपने कनेक्शनों को नियमित करवाएं, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।विभाग ने अब स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवसर देने के बाद भी जिन उपभोक्ताओं ने अपने कनेक्शन वैध नहीं करवाए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत अवैध रूप से चल रहे पेयजल और सीवरेज कनेक्शनों को काटने का अभियान शुरू किया जाएगा। जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीई नवीन मुंडे ने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे विभाग की इस योजना का लाभ उठाते हुए जल्द-से-जल्द अपने कनेक्शनों को नियमित करवाएं।