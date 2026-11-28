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किसानों ने गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने, फसल का भुगतान 15 दिन के अंदर करने और गन्ना ढुलाई के रास्तों की हालत सुधारने की मांग उठाई। प्रधान अजमेर ने कहा कि गन्ने की खेती में लागत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में मौजूदा भाव पर खेती करना मुश्किल हो रहा है।उन्होंने सरकार से गन्ने का भाव बढ़ाकर 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की। साथ ही कहा कि मिल में गन्ना आपूर्ति करने वाले किसानों को फसल का भुगतान 15 दिन के भीतर मिलना चाहिए, ताकि उन्हें अगली फसल और अन्य कृषि कार्यों के लिए आर्थिक परेशानी न उठानी पड़े।किसानों ने पटियाला चौक से सहकारी चीनी मिल तक के रास्ते पर बने करीब छह ब्रेकरों को हटाने की मांग भी की। उनका कहना है कि ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में गन्ना लेकर आने-जाने के दौरान इन ब्रेकरों से परेशानी होती है।किसानों ने सुझाव दिया कि मिल के मुख्य द्वार के सामने जरूरत के अनुसार ब्रेकर बनाया जाए, ताकि सड़क पर यातायात व्यवस्था भी बनी रहे और गन्ना लेकर आने वाले वाहनों को भी दिक्कत न हो। इसके अलावा किसानों ने गन्ना ढुलाई के लिए इस्तेमाल होने वाली सड़कों की मरम्मत करवाने की मांग की।उन्होंने विशेष रूप से जींद-सफीदों रोड की हालत सुधारने पर जोर दिया। किसानों का कहना है कि खराब सड़कों के कारण गन्ना लेकर आने वाले ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को परेशानी होती है और समय भी अधिक लगता है। धरने में शमशेर कंडेला, रामपाल बिरौली, सूरजमल संगतपुरा और बंटू मिल्कपुर मौजूद रहे।