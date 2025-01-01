Jind News: मलेशिया में डीएन मॉडल स्कूल की बेटियों ने बढ़ाया देश का मान

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प्रतियोगिता का आयोजन 28 से 30 अगस्त तक हुआ। भारतीय टीम ने लीग मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया। टीम ने मलेशिया और फिलीपींस की टीमों को शिकस्त दी। इसके बाद भारतीय टीम का मुकाबला सेमीफाइनल में सिंगापुर से हुआ।दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। भारतीय टीम ने 10-9 से जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया। टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया।अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर विद्यालय लौटने पर अन्नू और नैंसी का जोरदार स्वागत किया गया। स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई दी।प्राचार्या मीनाक्षी गुप्ता ने दोनों छात्राओं को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय टीम का हिस्सा बनकर कांस्य पदक जीतना पूरे विद्यालय परिवार के लिए गर्व की बात है।निदेशक वीरेंद्र ढिल्लों ने भी अन्नू और नैंसी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धि अन्य विद्यार्थियों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी।