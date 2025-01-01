Jind News: सीपीएम ने दिल्ली महारैली के लिए बनाई रणनीति, हजारों लोगों को जुटाने का लक्ष्य

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बैठक को संबोधित करते हुए सीपीएम के राज्य सचिवमंडल सदस्य कॉमरेड रमेश चंद्र ने कहा कि दिल्ली में एसआईआर रद करने की मांग और इंडिया गठबंधन के समर्थन में महारैली आयोजित की जाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जिले की सभी शाखाओं में बैठकें कर लोगों को रैली में शामिल होने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया।रैली से पहले अंतिम तीन दिनों में घर-घर पर्चे बांटने और जनसंपर्क अभियान चलाने की योजना बनाई गई। बैठक में वक्ताओं ने सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए वामपंथी व लोकतांत्रिक ताकतों से एकजुट होकर संघर्ष करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर आंदोलन तेज किए जाएंगे।उन्होंने गुरुग्राम और मेवात में बिजली वितरण की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंपने के फैसले का विरोध किया।उन्होंने आशंका जताई कि इससे भविष्य में बिजली महंगी हो सकती है और आम उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। इस अवसर पर संदीप जाजवान, राजेश, पवन, नूतन, अक्षय और रणबीर कपूर सिंह मौजूद रहे।