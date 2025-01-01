फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   CPM devises strategy for Delhi mega-rally, aims to mobilize thousands of people

Jind News: सीपीएम ने दिल्ली महारैली के लिए बनाई रणनीति, हजारों लोगों को जुटाने का लक्ष्य

Wed, 21 Oct 2026 12:59 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:59 AM IST
विज्ञापन
CPM devises strategy for Delhi mega-rally, aims to mobilize thousands of people
20जेएनडी12: सीपीएम की दिल्ली महारैली को सफल बनाने के लिए जिला कार्यालय में रणनीति बनाते हुए पदा
जींद। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जिला कमेटी की बैठक मंगलवार को हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पार्टी कार्यालय में कॉमरेड वेदप्रकाश की अध्यक्षता में हुई। बैठक में एक नवंबर को दिल्ली में होने वाली महारैली की तैयारियों और आगामी जन आंदोलनों की रणनीति बनाई गई। पार्टी ने रैली में जींद जिले से हजारों लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा।
विज्ञापन

बैठक को संबोधित करते हुए सीपीएम के राज्य सचिवमंडल सदस्य कॉमरेड रमेश चंद्र ने कहा कि दिल्ली में एसआईआर रद करने की मांग और इंडिया गठबंधन के समर्थन में महारैली आयोजित की जाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जिले की सभी शाखाओं में बैठकें कर लोगों को रैली में शामिल होने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया।
विज्ञापन

रैली से पहले अंतिम तीन दिनों में घर-घर पर्चे बांटने और जनसंपर्क अभियान चलाने की योजना बनाई गई। बैठक में वक्ताओं ने सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए वामपंथी व लोकतांत्रिक ताकतों से एकजुट होकर संघर्ष करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर आंदोलन तेज किए जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने गुरुग्राम और मेवात में बिजली वितरण की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंपने के फैसले का विरोध किया।
उन्होंने आशंका जताई कि इससे भविष्य में बिजली महंगी हो सकती है और आम उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। इस अवसर पर संदीप जाजवान, राजेश, पवन, नूतन, अक्षय और रणबीर कपूर सिंह मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed