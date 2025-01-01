Jind News: राम के आदर्शों को जीवन में अपनाकर समाज व राष्ट्र निर्माण का दिया संदेश

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नरवाना। आर्य समाज नरवाना की ओर से दशहरा पर्व के उपलक्ष्य में राजकीय महाविद्यालय नरवाना के आवासीय परिसर में यज्ञ-हवन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें वक्ताओं ने वैदिक संस्कृति, राष्ट्र की सुरक्षा और भगवान राम के आदर्शों को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। आर्य समाज के प्रधान चंद्रकांत आर्य ने कहा कि दशहरा असत्य से सत्य, अंधकार से प्रकाश और मृत्यु से अमरत्व की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। वैदिक परंपरा में यह पर्व शस्त्र पूजन और शक्ति उपासना का प्रतीक है। जयपाल सिंह आर्य ने कहा कि समाज में भ्रष्टाचार, छल-कपट, ईर्ष्या-द्वेष और लोभ जैसी बुराइयां बढ़ रही हैं। इनसे मुक्ति पाने के लिए भगवान राम के जीवन मूल्यों को अपनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के आदर्श आज भी समाज को प्रेरणा देते हैं। मिथिलेश शास्त्री ने कहा कि समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए सभी वर्गों की संगठित शक्ति और सामर्थ्य का सदुपयोग आवश्यक है। इस अवसर पर बलबीर सिंह, संजीव, कर्ण, किताब सिंह, परमजीत, विक्रमजीत सिंह, स्नेहलता, मोनू उपस्थित रहे।