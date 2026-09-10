Jind News: ऑटो किराये को लेकर दो यूनियनों में मतभेद

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बजरंगबली समिति के प्रधान जगत राम ने बताया कि उनके यूनियन से जुड़े ऑटो और ई-रिक्शा में अधिकतम 20 रुपये किराया लिया जाएगा। अधिक किराया लेने या नशे में ऑटो चलाने वाले चालक पर 500 रुपये जुर्माने के साथ लाइसेंस रद्द कराने की कार्रवाई होगी। विद्यार्थियों से आईडी कार्ड दिखाने पर 10 रुपये किराया लिया जाएगा। रात नौ बजे बाद 30 और बुकिंग का 150 रुपये किराया रहेगा।हरियाणा ऑटो रिक्शा यूनियन के प्रधान विजय दलाल ने बताया कि महंगाई को देखते हुए बढ़ोतरी की गई है। नए बस स्टैंड से राजकीय कॉलेज तक विद्यार्थियों का किराया 10 रुपये, अन्य स्थानों के लिए 20, बाईपास से बाईपास और रेलवे जंक्शन से नए बस स्टैंड तक 30 रुपये रहेगा। रात 10 से सुबह पांच बजे तक किराया 40 रुपये होगा।