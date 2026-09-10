Jind News: ऑटो किराये को लेकर दो यूनियनों में मतभेद
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:35 PM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:35 PM IST
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जींद। शहर में ऑटो रिक्शा के किराये को लेकर दो यूनियनों में मतभेद सामने आए हैं। बजरंगबली ऑटो रिक्शा चालक कल्याण समिति ने बढ़ा किराया वापस लेकर पुरानी दरें लागू करने का फैसला किया है, जबकि हरियाणा ऑटो रिक्शा यूनियन बढ़ा किराया लागू रखने के पक्ष में है। इससे यात्रियों में असमंजस की स्थिति बन सकती है।
बजरंगबली समिति के प्रधान जगत राम ने बताया कि उनके यूनियन से जुड़े ऑटो और ई-रिक्शा में अधिकतम 20 रुपये किराया लिया जाएगा। अधिक किराया लेने या नशे में ऑटो चलाने वाले चालक पर 500 रुपये जुर्माने के साथ लाइसेंस रद्द कराने की कार्रवाई होगी। विद्यार्थियों से आईडी कार्ड दिखाने पर 10 रुपये किराया लिया जाएगा। रात नौ बजे बाद 30 और बुकिंग का 150 रुपये किराया रहेगा।
हरियाणा ऑटो रिक्शा यूनियन के प्रधान विजय दलाल ने बताया कि महंगाई को देखते हुए बढ़ोतरी की गई है। नए बस स्टैंड से राजकीय कॉलेज तक विद्यार्थियों का किराया 10 रुपये, अन्य स्थानों के लिए 20, बाईपास से बाईपास और रेलवे जंक्शन से नए बस स्टैंड तक 30 रुपये रहेगा। रात 10 से सुबह पांच बजे तक किराया 40 रुपये होगा।
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बजरंगबली समिति के प्रधान जगत राम ने बताया कि उनके यूनियन से जुड़े ऑटो और ई-रिक्शा में अधिकतम 20 रुपये किराया लिया जाएगा। अधिक किराया लेने या नशे में ऑटो चलाने वाले चालक पर 500 रुपये जुर्माने के साथ लाइसेंस रद्द कराने की कार्रवाई होगी। विद्यार्थियों से आईडी कार्ड दिखाने पर 10 रुपये किराया लिया जाएगा। रात नौ बजे बाद 30 और बुकिंग का 150 रुपये किराया रहेगा।
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हरियाणा ऑटो रिक्शा यूनियन के प्रधान विजय दलाल ने बताया कि महंगाई को देखते हुए बढ़ोतरी की गई है। नए बस स्टैंड से राजकीय कॉलेज तक विद्यार्थियों का किराया 10 रुपये, अन्य स्थानों के लिए 20, बाईपास से बाईपास और रेलवे जंक्शन से नए बस स्टैंड तक 30 रुपये रहेगा। रात 10 से सुबह पांच बजे तक किराया 40 रुपये होगा।
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