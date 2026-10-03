Jind News: ओटीपी और फर्जी लिंक से रहें सावधान
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:39 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:39 AM IST
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उचाना। साइबर ठगी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए जीआरपी की ओर से उचाना रेलवे स्टेशन पर विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान उचाना रेलवे चौकी इंचार्ज विनोद कुमार की टीम ने रेलवे स्टेशन पर मौजूद यात्रियों और आम नागरिकों को साइबर अपराध से बचाव के उपायों की जानकारी दी। इस दौरान रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालयों और टिकट काउंटरों पर पहुंचकर यात्रियों से संवाद किया। पुलिसकर्मियों ने यात्रियों को समझाया कि साइबर अपराधी अलग-अलग तरीकों से लोगों को अपने जाल में फंसाकर बैंक खातों से रकम निकाल रहे हैं। ऐसे में किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ बैंक खाते, एटीएम, डेबिट या क्रेडिट कार्ड और मोबाइल पर आने वाले ओटीपी जैसी गोपनीय जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। संवाद
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