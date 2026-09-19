Jind News: नवदीप स्टेडियम में आज से जुटेंगे प्रदेशभर के एथलीट

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एथलेटिक्स हरियाणा के मीडिया प्रभारी सत्यवीर धनखड़ ने बताया कि प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर 65वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए हरियाणा टीम के खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एएफआई) के निर्धारित मानकों के अनुसार होगी।राष्ट्रीय प्रतियोगिता 8 से 11 अक्तूबर तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। एथलेटिक्स हरियाणा के महासचिव प्रदीप मलिक ने बताया कि प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों की ऑनलाइन एंट्री 3 से 15 सितंबर तक एएफआई की वेबसाइट पर एएफआई यूआईडी के माध्यम से की गई। इसमें भाग लेने के लिए खिलाड़ी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है। एक खिलाड़ी अधिकतम दो व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भाग ले सकता है।प्रतियोगिता में 100, 200, 400, 800, 1500, 5000 और 10000 मीटर दौड़ के मुकाबले होंगे। इसके अलावा बाधा दौड़, स्टीपलचेज, ऊंची कूद, पोल वॉल्ट, लंबी कूद, ट्रिपल जंप, गोला फेंक, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, जेवलिन थ्रो, डेकाथलॉन/हेप्टाथलॉन और 20 किलोमीटर रेस वॉक सहित स्पर्धाएं आयोजित होंगी। खिलाड़ियों को निर्धारित मानकों के अनुसार पदक, मेरिट और भागीदारी प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे।