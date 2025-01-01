Jind News: आपत्तिजनक टिप्पणी पर जताया रोष
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:08 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:08 AM IST
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जींद। सर्वजातीय सर्वखाप पंचायत मंच के अध्यक्ष मंडल की बैठक शनिवार को जाट धर्मशाला में हुई। बैठक की अध्यक्षता सोमदत्त शर्मा थुआ तपा ने की। बैठक में मुंडका, दिल्ली में एक विशेष समाज के खिलाफ की गई कथित टिप्पणी पर रोष जताया गया। पदाधिकारियों ने इस तरह की भाषा की निंदा करते हुए कहा कि समाज के किसी भी वर्ग के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सामाजिक भाईचारा बनाए रखने के लिए सभी समुदायों को एक-दूसरे का सम्मान करना जरूरी है। बैठक में माजरा खाप प्रधान सरदार गुरविंद्र संधु, ओमप्रकाश कंडेला, दिलबाग कालवा, हरदीप सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। संवाद
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