Jind News: नहर के पास सीआईए और बदमाशों में मुठभेड़, दो के पैर में लगी गोली

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जानकारी के अनुसार, 22 अक्तूबर को गांव ढाठरथ में रिंकू उर्फ शीला अपने पशुबाड़े में पशुओं का दूध निकाल रहा था। इसी दौरान जसविंद्र उर्फ धौला, उसका चचेरा भाई अमन और उनके साथी वहां पहुंचे। आरोप है कि अमन ने रिंकू पर गोली चला दी। गोली उसके दाहिने हाथ में लगी थी। इसके बाद पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।पुलिस मामले में ढाठरथ निवासी जसविंद्र उर्फ धौला, खंदराई निवासी अक्षय और दीप उर्फ माटर को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। शुक्रवार को ढाठरथ निवासी साधुराम को भी गिरफ्तार किया गया था। वहीं, मुख्य आरोपी अमन फरार चल रहा था।शनिवार शाम सीआईए को सूचना मिली कि अमन अपने साथी गोहाना के देवी नगर निवासी सुमित के साथ ढाठरथ के पास नहर के नजदीक मौजूद है। टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों को घेर लिया और आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी। फिलहाल दोनों आरोपी नागरिक अस्पताल में उपचाराधीन हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है।बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। जवाबी फायरिंग में दो बदमाशों को गोली लगी है। दोनों पिछले दिनों हुई फायरिंग के मामले में वांछित थे।