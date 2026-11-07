Jind News: उचाना मंडी में पीआर धान की आवक दोगुनी, 60 करोड़ से अधिक का भुगतान

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उचाना। इस बार उचाना मंडी में पीआर धान की आवक पिछले साल के मुकाबले दोगुनी हो गई है। अब तक मंडी में 4 लाख क्विंटल धान पहुंच चुका है, जबकि 3 लाख 70 हजार क्विंटल की खरीद की जा चुकी है। वहीं, 2 लाख 65 हजार क्विंटल धान का उठान भी हो चुका है। एसडीएम सुमन यादव आईएएस ने बताया कि धान खरीद सीजन के दौरान किसानों और आढ़तियों की सुविधा के लिए प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध किए हैं। खरीद, उठान और भुगतान प्रक्रिया पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अब तक किसानों के बैंक खातों में 60 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। प्रशासन का प्रयास है कि मंडी में किसानों और आढ़तियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और सभी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलती रहें। संवाद