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प्रस्तावित ट्रेन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कई प्रमुख शहरों को रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। प्रस्तावित रेलगाड़ी फाजिल्का से चलकर मुक्तसर, कोटकपूरा, बठिंडा और मानसा होते हुए हरियाणा में प्रवेश करेगी। इसके बाद जाखल, नरवाना, जींद और रोहतक से गुजरते हुए शकूरबस्ती के रास्ते नई दिल्ली पहुंचेगी।इस रूट पर ट्रेन चलने से पंजाब के मालवा क्षेत्र के साथ हरियाणा के कई शहरों के यात्रियों को भी फायदा मिल सकता है। खासकर जींद, नरवाना और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को दिल्ली तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध होगा। हालांकि अभी ट्रेन के संचालन की निश्चित तारीख, फेरे और समय-सारिणी की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।समय-सारिणी तैयार होने और रेलवे की ओर से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही यात्रियों को इसके संचालन की पूरी जानकारी मिल सकेगी। यदि प्रस्तावित ट्रेन का संचालन शुरू होता है तो फाजिल्का से नई दिल्ली के बीच सफर करने वाले यात्रियों के साथ जींद जिले के लोगों को भी अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी।दिल्ली और जींद के बीच रोजाना हजारों यात्री नौकरी, कारोबार, शिक्षा और अन्य जरूरी कार्यों के लिए आवागमन करते हैं। ऐसे में इस रूट पर नई ट्रेन शुरू होने से यात्रियों को सुविधा मिल सकती है। वहीं नरवाना और जाखल के यात्रियों को भी दिल्ली की तरफ सीधी रेल कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। प्रस्तावित रूट पंजाब के कई महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों को हरियाणा के रेल नेटवर्क से जोड़ने में भी मददगार होगा।रेलवे बोर्ड की ओर से दिल्ली और अंबाला मंडल को ट्रेन की समय-सारिणी तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत ट्रेन के प्रस्थान और पहुंचने का समय, विभिन्न स्टेशनों पर ठहराव तथा परिचालन से जुड़ी अन्य व्यवस्थाएं तय की जाएंगी। दोनों मंडलों के बीच समन्वय के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।इस ट्रेन को लेकर उनके पास आधिकारिक रूप से कोई पत्र नहीं आया है। जैसे ही कोई सूचना मिलती है तो यात्रियों को अवगत करवा दिया जाएगा।