Jind News: संत सैन भगत कॉलेज में में 684, सीआरएसयू में 298 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक आयोजित हुई। केंद्रों पर परीक्षार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित समय के अनुसार कराई गई और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहे।संत शिरोमणि श्री सैन भगत कॉलेज के दोनों ब्लॉकों में निर्धारित 720 परीक्षार्थियों में से 684 ने परीक्षा दी जबकि 36 अनुपस्थित रहे। सफीदों नर्सिंग कॉलेज में 160 में से 150 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और10 अनुपस्थित रहे। और चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में 312 में से 298 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए जबकि 14 अभ्यर्थी गैरहाजिर रहे।परीक्षा में बीएससी नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, रेडियोग्राफी समेत विभिन्न पाठ्यक्रमों के अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हुई।