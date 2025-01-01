Jind News: सेवा सेतु शिविर में 66 लाभार्थियों को मिला योजनाओं का लाभ

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इस दौरान ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी गईं और पात्र लोगों को योजनाओं से संबंधित सेवाओं एवं लाभ से जोड़ा गया। शिविर में कुल 66 लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला। जिला परिषद चेयरपर्सन के प्रतिनिधि कुलदीप रंधावा ने विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया।उन्होंने अधिकारियों से ग्रामीणों को उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं और योजनाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने सेवा सेतु कैंप के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे शिविर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने में मददगार साबित होते हैं।सेवा सेतु शिविरों के माध्यम से पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि किसी पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ लेने में परेशानी आ रही है तो वह संबंधित विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से संपर्क कर समस्या का समाधान करवा सकता है। इससे सरकारी योजनाओं और सेवाओं को आमजन तक सरल एवं सुगम तरीके से पहुंचाने में मदद मिलती है।