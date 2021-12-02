Jind News: शहर के सेक्टरों के सुधार और जलघर की हरियाली पर खर्च होंगे 35.57 लाख रुपये

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हरियाणा बोर्ड कॉरपोरेशन के हुडा डिवीजन हॉर्टिकल्चर हिसार की ओर से जारी इन टेंडरों के अनुसार सबसे अधिक 9.98 लाख रुपये सेक्टर-8 की बागवानी व्यवस्था के रखरखाव पर खर्च होंगे।इसके बाद एसटीपी की हरियाली के लिए 9.02 लाख रुपये, सेक्टर-9 के लिए 6.26 लाख रुपये और सेक्टर-7 के लिए 6.20 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं सेक्टर-6, 7, 8 और 9 के बीच स्थित एंट्री पॉइंट व सेंट्रल वर्ज के बागवानी कार्यों के लिए 5.17 लाख रुपये और मुख्य जलघर के लिए 3.82 लाख रुपये का टेंडर जारी किया गया है।टेंडर में संबंधित स्थानों पर बागवानी कार्यों की वार्षिक मेंटेनेंस का अनुमान तैयार किया गया है। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित एजेंसी को निर्धारित स्थल पर पूरे 365 दिन बागवानी से जुड़े रखरखाव कार्य करने होंगे।विभाग ने प्रत्येक कार्य के लिए अलग-अलग टेंडर जारी किए हैं। इनमें डीएनआईटी, अतिरिक्त शर्तों और वित्तीय बोली के लिए बीओक्यू दस्तावेज शामिल किए गए हैं। सभी टेंडरों की बोली वैधता 120 दिन निर्धारित की गई है।सेक्टर-7 के लिए 6,19,750 रुपये, सेक्टर-8 के लिए 9,98,003 रुपये, सेक्टर-9 के लिए 6,25,988 रुपये, एसटीपी के लिए 9,02,489 रुपये, एंट्री पॉइंट व सेंट्रल वर्ज के लिए 5,16,726 रुपये तथा मुख्य जलघर के लिए 3,81,655 रुपये की अनुमानित लागत तय की गई है।इस तरह इन छह कार्यों की कुल अनुमानित लागत 40,44,611 रुपये बैठती है। यानी करीब 40.45 लाख रुपये का बजट बागवानी रखरखाव के लिए निर्धारित किया गया है।लंबे समय से सेक्टरों में इन कार्यों के सुधार के लिए मांग की जा रही थी। अब विभाग ने इनके टेंडर लगाए हैं। इससे सेक्टरवासियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और शहर के सेक्टरों की हालात सुधरेगी। शहर के इन चारों सेक्टरों में 10 हजार के लगभग आबादी रहती है। अब इनको कुछ हद तक राहत मिलेगी।टेंडर में सेक्टरों के साथ-साथ एसटीपी और मुख्य जलघर जैसे महत्वपूर्ण परिसरों को भी शामिल किया गया है। विशेष रूप से सेक्टर-6, 7, 8 और 9 के बीच एंट्री पॉइंट और सेंट्रल वर्ज के लिए अलग से टेंडर जारी होने से इन स्थानों के बागवानी कार्यों को भी वार्षिक रखरखाव व्यवस्था में शामिल किया गया है।- निधि भारद्वाज, कार्यकारी अभियंता एचएसवीपी हिसार।