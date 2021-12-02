फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   1691 teachers from 423 schools will receive training; six-day camp to begin on October 27

Jind News: 423 स्कूलों के 1691 शिक्षकों को मिलेगा प्रशिक्षण, 27 अक्टूबर से शुरू होंगे छह दिवसीय शिविर

Wed, 21 Oct 2026 12:35 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:35 AM IST
विज्ञापन
1691 teachers from 423 schools will receive training; six-day camp to begin on October 27
जींद। निपुण भारत मिशन के तहत प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों की बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान (एफएलएन) मजबूत करने के लिए जिले में 27 अक्तूबर से छह दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शुरू होगा। इसमें जिले के 423 प्राथमिक विद्यालयों के 1691 शिक्षक हिस्सा लेंगे। सातों खंडों में प्रशिक्षण के लिए 43 बैच बनाए गए हैं।
विज्ञापन

शिक्षकों को बच्चों की पढ़ने-लिखने और गणित की कमजोरियों को पहचानने के साथ उन्हें दूर करने की गतिविधि आधारित शिक्षण विधियां सिखाई जाएंगी। प्रशिक्षण को लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं।
विज्ञापन

जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी की ओर से सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशिक्षण आवासीय और गैर-आवासीय दोनों व्यवस्थाओं के तहत आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर बच्चों की नींव मजबूत करना और उनकी सीखने की क्षमता में सुधार लाना है।
विज्ञापन
विज्ञापन


खंडवार शिक्षकों और बैचों की संख्या निर्धारित
प्रशिक्षण में खंड जींद के 393 शिक्षक 10 बैचों में शामिल होंगे। उचाना के 319 शिक्षक आठ, नरवाना के 312 शिक्षक आठ, जुलाना के 208 शिक्षक पांच और सफीदों के 206 शिक्षक पांच बैचों में प्रशिक्षण लेंगे। इसी तरह अलेवा के 145 शिक्षकों के लिए चार और पिल्लूखेड़ा के 108 शिक्षकों के लिए तीन बैच निर्धारित किए गए हैं।

प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर रहेगी निगरानी
प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक बैच के पहले दिन डीसी, एडीसी व एसडीएम से उद्घाटन करवाया जाएगा। सभी बैचों का विवरण और शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज होगी। जिला मौलिक शिक्षा कार्यालय की टीमें प्रशिक्षण स्थलों का औचक निरीक्षण करेंगी। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) की टीमें भी गुणवत्ता पर नजर रखेंगी।


बाक्स
प्रशिक्षण में खेल-खेल में पढ़ाने, गतिविधि आधारित अधिगम और सुधारात्मक शिक्षण के तरीकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे शिक्षकों को प्रत्येक बच्चे की सीखने संबंधी कठिनाइयों को समझकर उसके अनुरूप पढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने सभी शिक्षकों से निर्धारित समय पर प्रशिक्षण में शामिल होने और निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को हासिल करने में सहयोग देने की अपील की। -राजेश वशिष्ठ, जिला समन्वयक एफएलएन जींद।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें