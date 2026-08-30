Jhajjar-Bahadurgarh News: श्री रामा भारती स्कूल ने जीती राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़ Updated Sun, 30 Aug 2026 04:46 PM IST
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बहादुरगढ़। भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा की ओर से रविवार को सेंट स्टीफन इंडियन स्कूल में शाखा स्तरीय राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
प्रतियोगिता में श्री रामा भारती पब्लिक स्कूल, सैनिक नगर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। डीएवी पब्लिक स्कूल द्वितीय और पीडीएम पब्लिक स्कूल तृतीय स्थान पर रहे। वहीं सेंट स्टीफन इंडियन स्कूल, के.आर. मंगलम वर्ल्ड स्कूल और त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए गए।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिल्ली नर्सिंग अस्पताल के निदेशक डॉ. श्रवण बंसल रहे। विशिष्ट अतिथि महालक्ष्मी ज्वेलर्स के निदेशक जय भगवान वर्मा और सेंट स्टीफन स्कूल के प्रबंधक राजेंद्र छिकारा रहे। अध्यक्षता भारत विकास परिषद के जिला समन्वयक सतीश शर्मा ने की।
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शाखा सचिव नीरज गर्ग ने मंच संचालन किया। पूर्व अध्यक्ष सुनील बंसल ने परिषद की गतिविधियों और उद्देश्यों की जानकारी दी। निर्णायक मंडल में डॉ. रविंद्र राही, सुरेंद्र और रविंद्र कुमार शामिल रहे। कार्यक्रम में शाखा अध्यक्ष मुरारी लाल गोयल समेत परिषद के पदाधिकारी, स्कूल स्टाफ और अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।
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प्रतियोगिता में श्री रामा भारती पब्लिक स्कूल, सैनिक नगर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। डीएवी पब्लिक स्कूल द्वितीय और पीडीएम पब्लिक स्कूल तृतीय स्थान पर रहे। वहीं सेंट स्टीफन इंडियन स्कूल, के.आर. मंगलम वर्ल्ड स्कूल और त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए गए।
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कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिल्ली नर्सिंग अस्पताल के निदेशक डॉ. श्रवण बंसल रहे। विशिष्ट अतिथि महालक्ष्मी ज्वेलर्स के निदेशक जय भगवान वर्मा और सेंट स्टीफन स्कूल के प्रबंधक राजेंद्र छिकारा रहे। अध्यक्षता भारत विकास परिषद के जिला समन्वयक सतीश शर्मा ने की।
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शाखा सचिव नीरज गर्ग ने मंच संचालन किया। पूर्व अध्यक्ष सुनील बंसल ने परिषद की गतिविधियों और उद्देश्यों की जानकारी दी। निर्णायक मंडल में डॉ. रविंद्र राही, सुरेंद्र और रविंद्र कुमार शामिल रहे। कार्यक्रम में शाखा अध्यक्ष मुरारी लाल गोयल समेत परिषद के पदाधिकारी, स्कूल स्टाफ और अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।