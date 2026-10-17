Jhajjar-Bahadurgarh News: प्राथमिक स्कूलों को सफाई-बागवानी के बजट में 3.09 करोड़ मिलना बाकी

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स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर शेष राशि जल्द वितरित करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में साफ-सफाई, जल निकासी, जलभराव की समस्या के समाधान और बागवानी जैसे कार्यों के लिए बजट जारी किया था।जिन विद्यालयों में साफ-सफाई के लिए पार्ट-टाइम वर्कर नियुक्त नहीं हैं, वहां प्रांगण, छतों, शौचालयों और खेल के मैदानों की सफाई सहित अन्य जरूरी व्यवस्थाओं पर यह राशि खर्च की जानी है। स्कूल शिक्षा निदेशालय के अनुसार, इन कार्यों के लिए प्रति विद्यालय प्रतिमाह 8,000 रुपये की दर से बजट निर्धारित किया गया है।विभाग ने 12 अक्तूबर 2026 को प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर निर्देश दिए हैं कि जिन जिलों में पूरी राशि विद्यालयों तक नहीं पहुंची है, वहां बिना देरी शत-प्रतिशत बजट वितरण सुनिश्चित किया जाए। इसका उद्देश्य विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाए रखना है।जिले को 55,09,194 रुपये का मिला था बजटझज्जर जिले के प्राथमिक विद्यालयों के लिए 55,09,194 रुपये का बजट जारी किया गया था। इसमें से 40,85,194 रुपये वितरित किए जा चुके हैं, जबकि 14,24,000 रुपये की राशि अभी बाकी है। वहीं, पंचकूला जिले में आवंटित 7.20 लाख रुपये की पूरी राशि वितरित की जा चुकी है।5.56 करोड़ किए जा चुके हैं वितरितराज्य स्तर पर कुल 8,65,26,001 रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसमें से 5,56,11,442 रुपये विभिन्न जिलों के कार्यालयों और आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को वितरित किए जा चुके हैं। शेष राशि संबंधित स्कूल मुखियाओं तक पहुंचाई जानी है।जिलावार बजट वितरण की स्थितिजिलाआवंटित राशि वितरित राशिशेष राशिअंबाला24,64,00024,40,00024,000भिवानी42,40,00038,40,0004,00,000चरखी दादरी25,76,00012,08,00013,68,000फतेहाबाद32,32,00016,08,00016,24,000फरीदाबाद13,12,0006,56,0006,56,000गुरुग्राम37,44,00015,68,00021,76,000हिसार63,04,00026,80,00036,24,000झज्जर55,09,19440,85,19414,24,000जींद42,56,00035,68,0006,88,000कैथल1,16,58,20693,88,44722,69,759करनाल46,56,00023,28,00023,28,000कुरुक्षेत्र41,44,00014,88,00026,56,000महेंद्रगढ़49,44,00024,72,00024,72,000नूंह (मेवात)65,76,00029,92,00035,84,000पलवल29,92,00029,44,00048,000पंचकूला 7,20,000 7,20,00000000पानीपत46,86,60146,78,6018,000रेवाड़ी36,00,00018,00,00018,00,000रोहतक22,40,00011,20,00011,20,000सिरसा13,92,00013,84,0008,000सोनीपत25,76,00012,91,20012,84,800यमुनानगर27,04,00013,52,00013,52,000