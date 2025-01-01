फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jhajjar/Bahadurgarh News ›   Prices of pistachios, cashews, and almonds have risen; festive shopping has become costlier.

Jhajjar-Bahadurgarh News: पिस्ता-काजू-बादाम के दाम चढ़े, त्योहारों की खरीदारी महंगी

Sun, 13 Sep 2026 01:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़ Updated Sun, 13 Sep 2026 01:28 AM IST
विज्ञापन
Prices of pistachios, cashews, and almonds have risen; festive shopping has become costlier.
फोटो-84: बहादुरगढ़ में एक दुकान में रखे सूखे मेवे। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

बहादुरगढ़। त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले ही मेवों के दामों में तेजी ने लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। पिछले एक माह में पिस्ता, काजू, बादाम, अंजीर और अखरोट समेत कई मेवों के भाव में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। इसका असर मेवों से तैयार होने वाली मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतों पर भी पड़ने लगा है।
मेवा विक्रेता दीपक ओहल्याण के अनुसार, पिछले एक माह में पिस्ता सबसे अधिक महंगा हुआ है। पिस्ता पहले 1100 से 1300 रुपये किलो बिक रहा था, जो अब 1300 से 1700 रुपये किलो तक पहुंच गया है। काजू के भाव 1220 से बढ़कर करीब 1400 रुपये, बादाम 900 से 1200 रुपये, अंजीर 1800 से 2100 रुपये और अखरोट 1400 से बढ़कर 1700 रुपये किलो हो गया है। उनका कहना है कि त्योहारों के दौरान मांग बढ़ने पर मेवों के दाम में और तेजी आ सकती है।
विज्ञापन

मेवों की कीमत बढ़ने का सीधा असर बादाम रगड़ा, मिल्कशेक, ड्राई फ्रूट केक, मेवा पाउडर, चिक्की और पंजीरी जैसे उत्पादों पर दिखाई दे रहा है।
सेक्टर-6 निवासी लक्ष्मी देवी ने बताया कि उन्होंने पिछले महीने बादाम 900 रुपये किलो खरीदा था, जबकि अब इसकी कीमत 1200 रुपये किलो हो गई है। काजू के दाम में भी 200 से 250 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


पटेल नगर निवासी साहिल ने बताया कि वह रोजाना जिम के बाद बादाम रगड़ा पीते हैं। पहले इसकी कीमत 150 से 200 रुपये थी, लेकिन मेवों के भाव बढ़ने से अब इसमें करीब 50 रुपये तक की बढ़ोतरी हो गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed