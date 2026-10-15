Jhajjar-Bahadurgarh News: खुदाई के बाद नहीं भरे गड्ढे, ट्रक फंसा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:38 AM IST
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:38 AM IST
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बहादुरगढ़। नाहरा-नाहरी रोड पर अग्रवाल कॉलोनी फ्लाईओवर के साथ लगती सर्विस लेन में सीवर लाइन बिछाने के लिए की गई खुदाई हादसों का कारण बन रही है। बुधवार सुबह गड्ढे में ट्रक फंस गया, जिसे काफी मशक्कत के बाद शाम को निकाला गया। इससे पहले 15 सितंबर को भी यहां ट्रक फंस चुका है। अग्रवाल कॉलोनी की यह मुख्य गली सात अन्य गलियों को जोड़ती है। संवाद
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