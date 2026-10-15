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Jhajjar-Bahadurgarh News: हरियाणा की जीत में सम्मी का शानदार प्रदर्शन

Thu, 15 Oct 2026 02:44 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:44 AM IST
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Sammi's brilliant performance in Haryana's victory
14jjrp23- झज्जर। सम्मी कादयान
हरियाणा और त्रिपुरा की टीम के बीच खेले गए अंडर-23 कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी के पहले लीग क्रिकेट मैच में हरियाणा की टीम ने एक दिन शेष रहते हुए 393 रनों से जीत दर्ज की। मैच में जिले के बेरी निवासी सम्मी कादयान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए छह विकेट हासिल किए।
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पहले बल्लेबाजी करते हुए हरियाणा की टीम ने अपनी पहली पारी में 339 रन और दूसरी पारी में छह विकेट पर 423 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। वहीं, त्रिपुरा की टीम ने अपनी पारी में 163 रन और दूसरी पारी में 206 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस दौरान सम्मी कादयान ने पहली पारी में पांच और दूसरी पारी में मात्र एक विकेट हासिल किया।
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