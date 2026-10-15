Jhajjar-Bahadurgarh News: बाइक को कार ने मारी टक्कर, चालक की मौत

पुलिस के अनुसार, 14 अक्तूबर को भूप सिंह पेट्रोल पंप से तेल डलवाकर एनएच-71 पर चढ़ रहे थे तभी सामने से आई स्विफ्ट कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में घायल भूप सिंह को पाटोदा स्थित निजी अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई।जांच अधिकारी भरपूर ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। कार को कब्जे में ले लिया गया है जबकि चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया है।