Jhajjar-Bahadurgarh News: ट्राला चालक पर एफआईआर दर्ज

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राजस्थान के अलवर जिले की बांसुर तहसील के गुतां निवासी सचिन यादव ने पुलिस को बताया कि उसके पिता अमर सिंह ट्रक चालक थे। 13 अक्तूबर की रात वह झज्जर से फरुखनगर जा रहे थे। औरंगपुर कट पार करने के बाद तेज रफ्तार ट्राला चालक ने अचानक कट मार दिया, जिससे ट्रक का अगला हिस्सा ट्राला के पीछे टकरा गया। हादसे में अमर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने उन्हें नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां से रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। ट्राला चालक मौके से फरार हो गया।

झज्जर। झज्जर-फरुखनगर रोड पर ट्राला चालक की लापरवाही से हुए हादसे में ट्रक चालक अमर सिंह की मौत हो गई। पुलिस ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर ली है।