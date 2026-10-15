Jhajjar-Bahadurgarh News: बहादुरगढ़ को मिली 2.62 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात

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सेक्टर-6 स्थित कम्युनिटी सेंटर के नवीनीकरण पर 41.94 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं वार्ड नंबर-1 में बराही रोड के निर्माण कार्य पर 2 करोड़ 19 लाख रुपये की लागत आएगी। वार्ड नंबर-14 में शास्त्री नगर गोंडा रोड 41.97 लाख रुपये की लागत से बनाया जाएगा। इन तीनों परियोजनाओं की कुल लागत 2 करोड़ 62 लाख 91 हजार रुपये बनती है। इन कार्यों से संबंधित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने की उम्मीद है।चेयरपर्सन सरोज राठी ने कहा कि शहर के विकास और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर परिषद की प्राथमिकता है।इस अवसर पर पूर्व वाइस चेयरमैन पाले राम,भाजपा नेता दिनेश शेखावत, पार्षद राजेश तंवर, पार्षद कुलदीप राठी, पार्षद रजनीश मोनू, पार्षद बलराम दलाल, पार्षद नीना राठी, पार्षद सविता सैनी, पार्षद प्रतिनिधि राजेश सैनी, दीपक प्रधान, जिला मंत्री नकुल चोपड़ा, जिला आईटी प्रमुख परमिंदर जांगड़ा, सोनू मान, कानोंदा मंडल अध्यक्ष सुदेश रंगा मौजूद रहे।