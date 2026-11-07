Jhajjar-Bahadurgarh News: पानीपत किक्रेट अकादमी ने 3-0 से किया क्लीन स्वीप

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तीन मैचों में पानीपत अकादमी के खिलाड़ियों ने बेहतर खेल और टीम तालमेल का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मुख्यातिथि भाजपा नेता रोहित त्यागी ने विजेता टीम को पुरस्कार व ट्रॉफी भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि खेलों से युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित होती है।हरियाणवी कलाकार योगी दहिया, हैंडीकैप क्रिकेट अकादमी के महासचिव अशोक शर्मा व अरुण गोस्वामी ने विजेता टीम को बधाई देते हुए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान कोच रमाकांत जांगड़ा, अनिल कुमार, अमित सरोहा और देवेंद्र रहे।