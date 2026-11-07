Jhajjar-Bahadurgarh News: ग्लोबल स्कूल में दिवाली मिलन समारोह हुआ
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:11 AM IST
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:11 AM IST
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(वि)। ग्लोबल पब्लिक स्कूल में दीपावली समारोह आयोजित किया गया। इसमें प्रबंधक पंकज जाले, प्रधानाचार्या डॉ. प्रीति शर्मा और उप-प्रधानाचार्य जतिन आनंद उपस्थित रहे। निर्णायक मंडल में रत्नावली नृत्य प्रतियोगिता के पांच बार विजेता सागर रोहिल्ला और नृत्य कोरियोग्राफर बंटी बावरिया शामिल रहे। अंतर्सदनीय रंगोली प्रतियोगिता में विश्वास सदन प्रथम, निश्चय और प्रयास द्वितीय तथा संकल्प सदन तृतीय रहा। समूह गायन में विश्वास व संकल्प सदन प्रथम, प्रयास द्वितीय और निश्चय तृतीय रहा।
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