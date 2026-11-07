बहादुरगढ़: पटाखे जब्त करने पहुंची नगर परिषद टीम पर दुकानदारों और लोगों का धावा, ट्रॉली से लूट ले गए जब्त पटाखे

अनाज मंडी में शनिवार दोपहर बाद पटाखे जब्त करने पहुंची नगर परिषद की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों और आमजन ने हंगामा करते हुए अधिकारियों पर धावा बोल दिया और ट्रैक्टर-ट्रॉली में रखे जब्त पटाखे वापस लूट लिए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

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जानकारी के अनुसार, नगर परिषद के एमई जोगेंद्र सिंह सिंधु के नेतृत्व में टीम अनाज मंडी पहुंची थी। यहां खुलेआम स्टॉल लगाकर पटाखे बेच रहे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए टीम ने कई दुकानों से 20 किलो से अधिक पटाखे जब्त किए। जब्त पटाखों को ट्रैक्टर-ट्रॉली में रखा जा रहा था। इसी दौरान दुकानदारों और मौके पर मौजूद लोगों ने विरोध शुरू कर दिया।देखते ही देखते हंगामा बढ़ गया और भीड़ ने नगर परिषद अधिकारियों को घेर लिया। आरोप है कि लोगों ने अधिकारियों पर धावा बोलते हुए ट्रॉली में रखे सभी जब्त पटाखे वापस निकाल लिए। इस दौरान नगर परिषद की टीम को कार्रवाई बीच में ही रोकनी पड़ी।नगर परिषद अधिकारियों ने मौके से एक व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उसे लाइनपार थाना पुलिस को सौंपा गया है। दिनदहाड़े हुई इस घटना ने नगर परिषद की कार्रवाई और टीम की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।