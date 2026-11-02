Jhajjar-Bahadurgarh News: एक दिन, पांच आयोजन और बीआरजी के धावकों का जलवा

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ग्रुप के संस्थापक एवं फिट इंडिया एंबेसडर दीपक छिल्लर ने बताया कि झांसी में एसबीआई हाफ मैराथन में राजेश कुमार ने 21 किलोमीटर दौड़ के 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में तीसरा स्थान हासिल कर 21 हजार रुपये का नकद पुरस्कार जीता। रोहतास कुमार चौथे और राम सागर छठे स्थान पर रहे।दीपक छिल्लर ने सभी धावकों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि समूह की मेहनत, एकजुटता और नियमित अभ्यास का परिणाम है। उनका लक्ष्य मिशन फिट बहादुरगढ़ के तहत अधिक लोगों को फिटनेस और दौड़ से जोड़ना है।संदीप अहलावत, दीपक अहलावत और उरिरेई देवी ने अपने-अपने आयु वर्ग में प्रथम स्थान हासिल किया। गुलाब सिंह ने 75 किलोमीटर दौड़ में दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि भूपेंद्र सिंह ने 50 किलोमीटर और नीरज छिल्लर ने 30 किलोमीटर की दौड़ पूरी की।द्वारका में आयोजित विंटर दिल्ली हाफ मैराथन में 71 वर्षीय सुनील सिकरी ने 10 किलोमीटर की दौड़ सफलतापूर्वक पूरी की। उनकी इस उपलब्धि ने उम्र को पीछे छोड़कर फिटनेस के प्रति जुनून और नियमित अभ्यास का संदेश दिया। वहीं, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित एसबीआई ग्रीन मैराथन में बीआरजी के चार धावकों ने 10 किलोमीटर दौड़ पूरी की। इस दौरान ग्रुप को विशेष स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया।फोटो-53: बहादुरगढ़ के विजेता धावक। स्रोत ग्रुप