Jhajjar-Bahadurgarh News: एक दिन, पांच आयोजन और बीआरजी के धावकों का जलवा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:47 AM IST
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:47 AM IST
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बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ रनर्स ग्रुप (बीआरजी) के धावकों ने एक ही दिन झांसी, मांगर, दिल्ली, द्वारका और ऋषिकेश में आयोजित पांच अलग-अलग दौड़ प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया। धावकों ने विभिन्न आयु वर्गों में पदक और पुरस्कार जीतकर बहादुरगढ़ का नाम रोशन किया।
ग्रुप के संस्थापक एवं फिट इंडिया एंबेसडर दीपक छिल्लर ने बताया कि झांसी में एसबीआई हाफ मैराथन में राजेश कुमार ने 21 किलोमीटर दौड़ के 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में तीसरा स्थान हासिल कर 21 हजार रुपये का नकद पुरस्कार जीता। रोहतास कुमार चौथे और राम सागर छठे स्थान पर रहे।
दीपक छिल्लर ने सभी धावकों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि समूह की मेहनत, एकजुटता और नियमित अभ्यास का परिणाम है। उनका लक्ष्य मिशन फिट बहादुरगढ़ के तहत अधिक लोगों को फिटनेस और दौड़ से जोड़ना है।
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मांगर ट्रेल रन में तीन धावकों ने जीते स्वर्ण पदक
संदीप अहलावत, दीपक अहलावत और उरिरेई देवी ने अपने-अपने आयु वर्ग में प्रथम स्थान हासिल किया। गुलाब सिंह ने 75 किलोमीटर दौड़ में दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि भूपेंद्र सिंह ने 50 किलोमीटर और नीरज छिल्लर ने 30 किलोमीटर की दौड़ पूरी की।
71 वर्षीय सुनील सिकरी ने पेश की मिसाल
द्वारका में आयोजित विंटर दिल्ली हाफ मैराथन में 71 वर्षीय सुनील सिकरी ने 10 किलोमीटर की दौड़ सफलतापूर्वक पूरी की। उनकी इस उपलब्धि ने उम्र को पीछे छोड़कर फिटनेस के प्रति जुनून और नियमित अभ्यास का संदेश दिया। वहीं, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित एसबीआई ग्रीन मैराथन में बीआरजी के चार धावकों ने 10 किलोमीटर दौड़ पूरी की। इस दौरान ग्रुप को विशेष स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया।
फोटो-53: बहादुरगढ़ के विजेता धावक। स्रोत ग्रुप
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ग्रुप के संस्थापक एवं फिट इंडिया एंबेसडर दीपक छिल्लर ने बताया कि झांसी में एसबीआई हाफ मैराथन में राजेश कुमार ने 21 किलोमीटर दौड़ के 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में तीसरा स्थान हासिल कर 21 हजार रुपये का नकद पुरस्कार जीता। रोहतास कुमार चौथे और राम सागर छठे स्थान पर रहे।
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दीपक छिल्लर ने सभी धावकों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि समूह की मेहनत, एकजुटता और नियमित अभ्यास का परिणाम है। उनका लक्ष्य मिशन फिट बहादुरगढ़ के तहत अधिक लोगों को फिटनेस और दौड़ से जोड़ना है।
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मांगर ट्रेल रन में तीन धावकों ने जीते स्वर्ण पदक
संदीप अहलावत, दीपक अहलावत और उरिरेई देवी ने अपने-अपने आयु वर्ग में प्रथम स्थान हासिल किया। गुलाब सिंह ने 75 किलोमीटर दौड़ में दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि भूपेंद्र सिंह ने 50 किलोमीटर और नीरज छिल्लर ने 30 किलोमीटर की दौड़ पूरी की।
71 वर्षीय सुनील सिकरी ने पेश की मिसाल
द्वारका में आयोजित विंटर दिल्ली हाफ मैराथन में 71 वर्षीय सुनील सिकरी ने 10 किलोमीटर की दौड़ सफलतापूर्वक पूरी की। उनकी इस उपलब्धि ने उम्र को पीछे छोड़कर फिटनेस के प्रति जुनून और नियमित अभ्यास का संदेश दिया। वहीं, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित एसबीआई ग्रीन मैराथन में बीआरजी के चार धावकों ने 10 किलोमीटर दौड़ पूरी की। इस दौरान ग्रुप को विशेष स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया।
फोटो-53: बहादुरगढ़ के विजेता धावक। स्रोत ग्रुप