Jhajjar-Bahadurgarh News: माहेश्वरी महिला संगठन ने मनाया सिंजारा कार्यक्रम

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महिलाओं ने पारंपरिक तीज गीत प्रस्तुत किए। नृत्य, नाटिकाओं और मनोरंजक खेलों ने कार्यक्रम में खूब रंग जमाया। महिलाओं ने सिंजारा उपहारों का आनंद लिया और एक-दूसरे को तीज पर्व की शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में छोटे बच्चों की रैंप वॉक विशेष आकर्षण रही। बच्चों ने पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ मंच पर प्रस्तुति दी और खूब तालियां बटोरीं।कार्यक्रम को सफल बनाने में सांस्कृतिक मंत्री अंजलि सोमानी एवं प्रियंका परवाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। संगठन की अध्यक्ष कुसुम भुराड़िया और सचिव माधुरी सारडा ने सभी महिलाओं को सातुड़ी तीज की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन महिलाओं को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने के साथ आपसी प्रेम, भाईचारे और सौहार्द को भी मजबूत करते हैं। अंत में सभी ने अल्पाहार एवं जलपान ग्रहण किया।