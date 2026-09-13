Jhajjar-Bahadurgarh News: नवनिर्वाचित बार प्रधान विक्रम सिंह छिल्लर का स्वागत
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़ Updated Sun, 13 Sep 2026 04:59 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित प्रधान विक्रम सिंह छिल्लर ने रविवार को कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह जून से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह जून ने नवनिर्वाचित बार प्रधान विक्रम सिंह छिल्लर का स्वागत करते हुए उन्हें जीत की शुभकामनाएं दी। मुलाकात के दौरान राजेंद्र सिंह जून ने कहा कि बार एसोसिएशन न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
अधिवक्ता समाज के लोगों को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि बार और बेंच के बीच बेहतर एवं मजबूत संबंध स्थापित करने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। बेहतर समन्वय से न्यायिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। वहीं, नवनिर्वाचित प्रधान एडवोकेट विक्रम सिंह छिल्लर ने भी पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह जून को बुके भेंट कर सम्मान किया। संवाद
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बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित प्रधान विक्रम सिंह छिल्लर ने रविवार को कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह जून से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह जून ने नवनिर्वाचित बार प्रधान विक्रम सिंह छिल्लर का स्वागत करते हुए उन्हें जीत की शुभकामनाएं दी। मुलाकात के दौरान राजेंद्र सिंह जून ने कहा कि बार एसोसिएशन न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
अधिवक्ता समाज के लोगों को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि बार और बेंच के बीच बेहतर एवं मजबूत संबंध स्थापित करने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। बेहतर समन्वय से न्यायिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। वहीं, नवनिर्वाचित प्रधान एडवोकेट विक्रम सिंह छिल्लर ने भी पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह जून को बुके भेंट कर सम्मान किया। संवाद
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