Jhajjar-Bahadurgarh News: निर्माणाधीन बस स्टैंड में ई-बसों की चार्जिंग सुविधा की मांग

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यह सुविधा यात्रियों के लिए उपयोगी साबित होगी और बेहतर परिवहन व्यवस्था देगी। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं और सब्सिडी दे रही है। इस संबंध में पहले भी लोक निर्माण विभाग, झज्जर और महाप्रबंधक, हरियाणा रोडवेज झज्जर को लिखित सुझाव दिया जा चुका है। लोक निर्माण विभाग ने महाप्रबंधक, हरियाणा रोडवेज झज्जर से इस पर जवाब मांगा है। जवाब मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जा सकती है। संवाद

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बादली। गांव बादली में निर्माणाधीन बस स्टैंड पर इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की मांग उठी है। ग्रामीण तरुण और अशोक ने संबंधित विभाग से बस स्टैंड का निर्माण पूरा होने से पहले ही चार्जिंग सुविधा और जरूरी विद्युत व्यवस्था का प्रावधान करने को कहा है। उनका कहना है कि भविष्य में सार्वजनिक परिवहन में ई-बसों की संख्या बढ़ने की संभावना है।