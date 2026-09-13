Jhajjar-Bahadurgarh News: सिविल अस्पताल में जरूरतमंद मरीजों को निशुल्क सीटी स्कैन की सुविधा

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बहादुरगढ़। शहरवासी लगातार नागरिक अस्पताल में सीटी स्कैन सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। मार्च में शुरू हुई अस्पताल में सीटी स्कैन सुविधा से आयुष्मान कार्डधारक, बीपीएल श्रेणी के कार्ड धारक और दुर्घटना में घायल होने वाले मरीजों को इसका लाभ मिल रहा है।प्राइवेट क्लिनिकों और अस्पतालों में जहां सीटी स्कैन के लिए हजारों रुपये वसूले जाते हैं वहीं नागरिक अस्पताल में सीटी स्कैन की सुविधा मात्र 650 रुपये से शुरू हो जाती है। इससे आमजन की जेब पर आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ता और सुविधा भी बेहतर मिलती है। अस्पताल में प्रतिदिन 15 से अधिक सीटी स्कैन होते हैं। अस्पताल के चिकित्सकों के अनुसार, इनमें अधिकतर टीबी के मरीजों का सीटी स्कैन होता है।नागरिक अस्पताल मेेंं हरियाणा सरकार की ओर से ज्योति डायगनोस्टिक सेंटर को सीटी स्कैन के लिए अधिकृत किया हुआ है। प्रतिदिन यहां पर कई तरह की दुर्घटनाओं में घायल, टीबी रोग से पीड़ित, सिर में चोट और पेट दर्द की शिकायत लेकर मरीज पहुंचते हैं। ऐसे मरीजों का यहां पर सीटी स्कैन किया जाता है।डायगनोस्टिक सेंटर के मैनेजर हिमांशु ने बताया कि नागरिक अस्पताल में प्राइेवट अस्पतालों से कम रेटों पर सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। जहां प्राइवेट अस्पतालों में पेट का सीटी स्कैन 7500 रुपये में होता है, वहीं नागरिक अस्पताल में यह मात्र 2200 रुपये में किया जाता है। इसी तरह सिर का सीटी स्कैन प्राइवेट संस्थान में 2500 रुपये में और सरकारी अस्पताल में यह सुविधा 1200 रुपये में दी जाती है। वहीं टीबी जांच के लिए सीटी स्कैन कुल 1900 रुपये में किया जाता है, जबकि प्राइवेट अस्पताल में यह सुविधा 6 हजार रुपये में होती है। उन्होंने बताया कि बीपीएल और आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए यह सुविधा नि:शुल्क है। अस्पताल में प्रतिदिन 15 से अधिक लोग सीटी स्कैन करवाने पहुंचते हैं।नागरिक अस्पताल में छोटूराम नगर से सीटी स्कैन कराने पहुंची महिला रागिनी ने बताया कि जब से अस्पताल में यह सुविधा दी गई है, मरीजों को काफी फायदा हो रहा है। बाहर से सीटी स्कैन करवाने पर हजारों रुपये का बोझ पड़ता था, अब मरीजों को अस्पताल में कम पैसों में अच्छी सुविधा उपलब्ध हो रही है।