Jhajjar-Bahadurgarh News: कोबी ने घेवरा मेट्रो-टिकरी बॉर्डर सड़क व किसान चौक कट की समस्या उठाई

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घेवरा मेट्रो से टिकरी बॉर्डर मार्ग पर हजारों औद्योगिक कर्मचारी और नागरिक आवागमन करते हैं। सड़क क्षतिग्रस्त होने से वाहन चालकों को परेशानी, यात्रा समय में वृद्धि व दुर्घटनाओं का खतरा है। कोबी ने अस्थायी पैचवर्क के बजाय व्यापक मरम्मत की मांग की। किसान चौक का कट बंद होने से वाहन चालकों को दो-तीन किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। इससे समय, ईंधन और यातायात का दबाव बढ़ रहा है। कोबी अध्यक्ष प्रवीण गर्ग ने कट दोबारा खोलने और यातायात संकेत व प्रकाश व्यवस्था की मांग की। उन्होंने कहा कि ये समस्याएं औद्योगिक गतिविधियों और आम लोगों की आवाजाही से जुड़ी हैं।

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बहादुरगढ़। कन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज (कोबी) ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को पत्र लिखकर दो समस्याओं के समाधान की मांग की है। ये समस्याएं घेवरा मेट्रो स्टेशन से टिकरी बॉर्डर तक सड़क की बदहाली हैं। दूसरी समस्या दिल्ली-रोहतक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-9 पर किसान चौक का कट बंद होना है।