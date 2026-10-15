जल निकासी, सफाई व स्ट्रीट लाइट दुरूस्त कराएं : डीसी

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यह निर्देश डीसी वर्षा खांगवाल ने बुधवार को नगर परिषद सभागार में अधिकारियों और वार्ड पार्षदों की बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्ययोजना तैयार कर समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें।उन्होंने नगर परिषद अधिकारियों को शहर की सड़कों और गलियों की नियमित सफाई कराने तथा खराब स्ट्रीट लाइटों को जल्द ठीक करवाने के निर्देश दिए। डीसी ने कहा कि रात के समय आवागमन सुरक्षित बनाने के लिए प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त रखना जरूरी है। पेयजल आपूर्ति की समीक्षा करते हुए उन्होंने लीकेज की शिकायतों का समाधान को कहा। संवाद