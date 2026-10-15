जल निकासी, सफाई व स्ट्रीट लाइट दुरूस्त कराएं : डीसी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:37 AM IST
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:37 AM IST
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बहादुरगढ़। शहरवासियों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन सजग है। प्रत्येक वार्ड में जल निकासी, सड़कों की सफाई, स्ट्रीट लाइट, पेयजल आपूर्ति और सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए।
यह निर्देश डीसी वर्षा खांगवाल ने बुधवार को नगर परिषद सभागार में अधिकारियों और वार्ड पार्षदों की बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्ययोजना तैयार कर समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें।
उन्होंने नगर परिषद अधिकारियों को शहर की सड़कों और गलियों की नियमित सफाई कराने तथा खराब स्ट्रीट लाइटों को जल्द ठीक करवाने के निर्देश दिए। डीसी ने कहा कि रात के समय आवागमन सुरक्षित बनाने के लिए प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त रखना जरूरी है। पेयजल आपूर्ति की समीक्षा करते हुए उन्होंने लीकेज की शिकायतों का समाधान को कहा। संवाद
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यह निर्देश डीसी वर्षा खांगवाल ने बुधवार को नगर परिषद सभागार में अधिकारियों और वार्ड पार्षदों की बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्ययोजना तैयार कर समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें।
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उन्होंने नगर परिषद अधिकारियों को शहर की सड़कों और गलियों की नियमित सफाई कराने तथा खराब स्ट्रीट लाइटों को जल्द ठीक करवाने के निर्देश दिए। डीसी ने कहा कि रात के समय आवागमन सुरक्षित बनाने के लिए प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त रखना जरूरी है। पेयजल आपूर्ति की समीक्षा करते हुए उन्होंने लीकेज की शिकायतों का समाधान को कहा। संवाद
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